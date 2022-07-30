“راسيل” أول المنطلقين في سباق الجائزة الكبرى بالمجر لـ”فورمولا1″

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حصد سائق مرسيدس، البريطاني جورج راسيل ، مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة المجر الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وتعد هذه المرة الأولى لراسيل التي يسجل الانطلاقة الأول لسباق فورمولا في مسيرته، بعد تفوقه على جميع منافسيه خلال التجربة الرسمية التي جرت في بودابست، السبت.

وسجل راسيل أسرع لفة في دقيقة واحدة و17.377 ثانية، على مضمار هانجارورينج البالغ طوله 4.381 كم.

وجاء إنجاز راسيل ليرفع من الروح المعنوية في مرسيدس، بعد معاناته بشكل كبير هذا الموسم، قبل أن تتحسن نتائجه أخيراً.



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Source akhbaar24

