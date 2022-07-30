ترحيل 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1443/12/22هـ الموافق 2022/07/21م حتى 1443/12/28هـ الموافق 2022/07/27م، عن ترحيل 11595. ــــــــــــ المخالفون - 12632 مخالفا. - 7401 نظام الإقامة. - 3412 أمن الحدود. - 1819 نظام العمل. ـــــــــــــــــــــــ - 233 حاولوا عبور الحدود إلى داخل المملكة. - %40 يمنيون. - %49 إثيوبيون. - %11 جنسيات أخرى. - 35 حاولوا عبور الحدود إلى خارج المملكة. ــــــــــــــــــــــــ - 11 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين. - 57102 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة. - 53952 رجلا. - 3150 امرأة. - 45409 أحيلوا إلى بعثاتهم الدبلوماسية. - 3399 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم. - 11595 رحلوا.



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