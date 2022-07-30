إيقاف 78 شخصا بتهم الرشوة والاستغلال وغسل الأموال والتزوير

وكشفت "نزاهة" أنه تم إيقاف 78 شخصا، وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، "منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة لتورطهم بتهم الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير".
ودعت الهيئة إلى "المساهمة بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات، وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه".
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