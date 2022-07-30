تخصيص 105 مليارات ريال للخطة الخمسية لمنظومة المياه

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي أن توجيه قيادة المملكة بالموافقة على تخصيص (105) مليارات ريال لمشروعات مائية ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، يمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشروعات المحفظة الخمسية الرأسمالية لقطاع المياه. وأكد الفضلي، أن ميزانية الخطة الخمسية تتضمن 1335 مشروعا، وهذا يعكس اهتمام القيادة بقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول الأمر الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمياه ويحقق أهداف الوزارة في سبيل العمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها؛ ويصون البيئة؛ ويوفر إمداداً آمناً، وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ وذلك وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.



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