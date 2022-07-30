شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ملخص ونتيجة مباراة اتحاد جدة ولوزيرن الودية اليوم السبت والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ولوزيرن الودية بفوز اتحاد جدة بهدف دون التي تقام اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجارى في المعسكر الذي يقام في النمسا استعدادًا للموسم الكروى الجديد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

اتحاد جدة ولوزيرن

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم اتحاد جدة بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الخامسة سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لصالح فريق اتحاد جدة، وبعدها حاول لاعبوا فريق لوزيرن من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل.

وفي الدقيقة الثلاثين احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على طارق حامد بعد تدخل عنيف ولكن تصدي لها حارس مرمي اتحاد جدة الحارس عروهي لينتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع كل مدرب بأكثر من لاعب من أجل احراز الهدف الثاني، وعلى الجانب السعودي فإن مدرب اتحاد جدة نونو سانتو قام بتغيير جميع اللاعبين من أجل عمل أكثر من خطة وتوليفية ولكن مر الوقت مرور الكرام وتنتهي المباراة بفوز اتحاد جدة بهدف دون رد.

هدف المباراة