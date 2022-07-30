أبل تتوسع في الصين وقفزة في مبيعات آيفون .. ما السر؟

محمد بن مسعود - الدمام - قفزت شحنات هواتف “آيفون” الذكية من شركة “أبل” إلى الصين بشكل حاد خلال الربع الثاني حتى في الوقت الذي واجهت فيه البلاد عمليات إغلاق مرتبطة بكورونا في المدن الكبرى.

وقد أظهرت الأرقام والبيانات الحديثة أن شركة “أبل” الأمريكية العملاقة قد نجحت في تحقيق توسع وانتشار كبير داخل الأسواق الصينية كما أن هواتف “آيفون” التي يتم شحنها إلى هناك.

وقالت شركة أبحاث السوق (Canalys) في تقرير لها إن شركة أبل شحنت 9.9 مليون جهاز “آيفون” إلى الصين خلال الربع الثاني من العام الحالي بزيادة بلغت 25% على أساس سنوي.

أخبار قد تهمك

وأوضحت أن نمو هذه البيانات ان شركة “أبل” في السوق الصيني تأتي على الرغم من التراجع بنسبة 10% في سوق الهواتف الذكية بشكل عام في الصين.

هذه البيانات ليست مفاجئة، فهذا ما قاله محللون في وقت سابق إن شركة “أبل” من المحتمل أن تسجل نموًا بنسبة 25% تقريبًا على أساس سنوي في شحنات “آيفون” إلى الصين في الربع الثاني من عام 2022.

وقال المحلل في كاناليس توبي تشو: “أن أبل كانت تتمتع أيضًا بطلب مرن في قطاع المنتجات الراقية على الرغم من الإغلاق الشديد في المدن الرئيسية”

وأضاف: “لقد كان التسويق النشط للمورد خلال الفترة الترويجية أيضًا عاملًا مساهمًا رئيسيًا”.