استمرار الأعمال الميدانية في عدد من المواقع ضمن مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء

محمد بن مسعود - الدمام - استمرارًا لجهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنفيذ مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، أجرى الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر زيارة تفقدية للفريق الاستشاري المشرف على تنفيذ أعمال المشروع في مواقع العمل، التي شملت روضة “غُسلة” وعددًا من المواقع الأخرى في محافظة شقراء بمنطقة الرياض؛ حيث اطلع سعادته على شرح موجز عن الأعمال الحقلية والعينات التي يتم جمعها أو تحليلها في مواقع العمل.
وتندرج الزيارة ضمن برنامج الزيارات والمسوحات الميدانية، الذي يُعَدُّ أحد مكونات الدراسة العلمية والفنية، التي يتضمنها المشروع لتوثيق البيانات والمعلومات حول الغطاء النباتي؛ لبناء المخطط الاستراتيجي الشامل والخطة الوطنية للتشجير.
وتشمل هذه الزيارات الميدانية لفريق تحالف الاستشاري المكلف بمهام المشروع مناطق المملكة وبيئاتها؛ إذ يقوم من خلالها بجمع وتوثيق المعلومات البيئية ضمن منصة المعلومات الجيومكانية التي يجري تأسيسها.
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يذكر أن المركز أطلق مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير، سعيًا إلى تحقيق مستهدفات المبادرة بزراعة 10 مليارات شجرة أو تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة في المملكة، ويعمل على تنفيذها من خلال عقد سلسلة من الورش العلمية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية.
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