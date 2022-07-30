محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع سلطة الطيران المدني في جمهورية بولندا أمس، مذكرة تفاهم لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي بين البلدين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا سعد بن صالح الصالح.
ومثل توقيع المذكرة من جانب الهيئة نائب رئيس الهيئة التنفيذي للسياسات الاقتصادية والتعاون الدولي علي بن محمد رجب، فيما وقعها من الجانب البولندي رئيس سلطة الطيران المدني بجمهورية بولندا بيوترسامسون، وذلك في مقر سلطة الطيران المدني في العاصمة البولندية وارسو.
وتضمنت المذكرة، الاتفاق على فتح الأجواء بين البلدين والتأشير على مشروع اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي ليتسنى لكل طرف استكمال إجراءاته النظامية تمهيداً للتوقيع عليها.
وتأتي مذكرة التفاهم ضمن مستهدفات إستراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى أكثر من 250 وجهة لتكون منصة لوجستية عالمية.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة وبولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.