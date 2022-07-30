تبيه عاجل من الجوازات السعودية بشأن جرائم الاتجار بالبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

وجهت الجوازات السعودية، اليوم السبت، نداء للمواطنين، حذر فيه من جرائم الاتجار بالبشر.

ودعت الجوزات المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي جرائم تتعلق بالاتجار في البشر عبر الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في بقية مناطق المملكة، أو عبر تطبيق كلنا أمان.

وتأتي رسالة الجوازات للمواطنين تزامنًا مع اليوم العالمي للاتجار بالبشر.

عقوبة الاتجار بالبشر

وفي وقت سابق أوضحت النيابة العامة أن الاتجار بالبشر يشمل استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وبينت النيابة أن كل من حاز أشياء متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو إخفائها، أو صرفها، أو أخفى شخصا (أو أكثر) من الذين اشتركوا فيها، بقصد معاونته على الفرار من العدالة مع علمه بذلك، أو أسهم في إخفاء معالم الجريمة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.