“الحج” تتيح تصميم برنامج الرحلة لمعتمري الخارج إلكترونيًّا

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إمكانية اختيار برنامج رحلة العمرة للمعتمرين والزائرين القادمين من خارج المملكة خلال موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، مباشرة وبدون وسيط من خلال إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة بالدخول على الرابط: https://maqam.gds.haj.gov.sa/Home/OTAs يأتي ذلك في إطار تسهيل رحلة وصول المعتمرين إلى المملكة، ولضمان تقديم الخدمات بجودة عالية للمعتمرين لتأدية العمرة بيسر وطمأنينة، ولإثراء تجربة المعتمرين الثقافية والدينية. ويمكنك حجز موعد أداء العمرة بعد حصول المعتمرين القادمين من الخارج على التأشيرة من خلال تطبيق “اعتمرنا”، ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد على مدار الساعة. أخبار قد تهمك وأضافت: كما يمكن للمعتمرين زيارة إحدى الشركات أو الوكالات السياحية المعتمدة في بلدانهم؛ لشراء باقة الخدمات واستكمال متطلبات إصدار التأشيرات، وحجز مواعيد العمرة في المسجد الحرام، والصلاة في الروضة الشريفة، وتتيح الوزارة التعرف على قائمة الوكلاء المعتمدين عبر الرابط: https://eservices.haj.gov.sa/eservices3/pages/VisaInquiry/SearchVisa.xhtml?dswid=-4283 وبيّنت الوزارة أن متطلبات إصدار تأشيرة العمرة للقادمين من الخارج، يشمل إصدار تذكرة سفر ذهاب وعودة، والحصول على وثيقة التأمين، وحجز السكن والنقل وباقة الخدمات الميدانية من أحد شركات العمرة السعودية المعتمدة. ويستطيع المعتمرون حجز مواعيد أداء العمرة والصلاة في الروضة الشريفة قبل القدوم للمملكة عبر تطبيق “توكلنا” وفق حدود الطاقة الاستيعابية المتاحة في الحرم وقت الطلب.

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