الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة اتحاد جدة ولوزيرن الودية اليوم بتعليق عربي دون تقطيع جودة عالية HD

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محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة السعودية والعربية في كل مكان من معرفة مشاهدة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة ولوزيرن الودية التي تقام اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجارى في المعسكر الذي يقام في النمسا.

اتحاد جدة ولوزيرن

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم اتحاد جدة بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وضغط لاعبوا الفريقين كثيرًا من أجل احراز هدف التقدم، وفي الدقيقة الخامسة سجل عبدالرزاق حمدالله الهدف الأول لصالح فريق اتحاد جدة، وبعدها حاول لاعبوا فريق لوزيرن من تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل.

وفي الدقيقة الثلاثين احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء على طارق حامد بعد تدخل عنيف ولكن تصدي لها حارس مرمي اتحاد جدة الحارس عروهي لينتهى الشوط الأول بتقدم اتحاد جدة بهدف دون رد.

بث مباشر اتحاد جدة ولوزيرن