للسنة الخامسة على التوالي.. جامعة القصيم تطلق فعاليات النادي الصيفي

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت فعاليات النادي الصيفي بجامعة القصيم في عامه الخامس على التوالي داخل الصالات الرياضية بالجامعة، حيث تستمر أنشطة النادي وفعالياته لأكثر من 30 يومًا تحت إشراف عمادة شؤون الطلاب بالجامعة، لاستثمار فترة الإجازة الصيفية وأوقات الفراغ لدى الطلاب في تنمية مواهبهم ومهاراتهم الثقافية والرياضية والعلمية وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود الجامعة في سبيل المساهمة في تحقيق أهداف ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية من خلال تقديم النادي الصيفي خلال الإجازة الصيفية في حلته الجديدة.

وتشتمل أنشطة النادي لهذا العام على عدد من البرامج الحضورية والافتراضية، إذ يستهدف الأعمار السنية من الصف الأول ابتدائي حتى طلاب الجامعة، حيث تم تقسيم المشتركين إلى أربع فئات؛ الابتدائية (براعم وفتيان)، المتوسطة (أشبال)، الثانوية والجامعية (شباب)، حيث لا يزال التسجيل متاحًا للراغبين في الاشتراك بهذه الأنشطة والمسابقات من أبناء المنطقة.

ويقدم النادي الصيفي بالجامعة أنشطة مختلفة في عدة مجالات متنوعة، منها الرياضية التي تشمل مسابقات (كرة القدم، كرة قدم الصالات، البولينج، السباحة، صالة اللياقة، الملعب الصابوني، تنس الطاولة، التنس الأرضي، البلياردو، والهوكي)، كما يشمل الجانب الثقافي عدة مسابقات ودورات تطويرية، أبرزها دورات باللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية، وتعلم تصميم وبرمجة الروبوتات، والتي تهدف إلى تطوير القدرات وتنمية المهارات الأساسية والمستقبلية للمستفيدين.

كما تحتوي برامج النادي على مسابقات متنوعة ومسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية، بالإضافة إلى برامج ودورات افتراضية وواحة للشعر والرسم بجميع أشكاله، وتنمية التراث الوطني.

من جهته، قال عميد شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان: إنَّ برامج النادي تشتمل على العديد من الفعاليات الجديدة الثقافية والاجتماعية، والرياضية، والمهارية والتعليمية، والزيارات المختلفة داخل وخارج الجامعة، منوهًا بدور الجامعة المجتمعي في تفعيل طاقات جميع الفئات الشبابية بما فيهم المشرفين الذين تتجاوز نسبتهم من العاملين بالنادي 90٪ من طلاب الجامعة ممن هم على أبواب التخرج، متمنيًا أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح والتوفيق لجميع العاملين.