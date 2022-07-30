فيديو | هل حجز جواز سفر العاملة المنزلية يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر؟ مسؤول يجيب

محمد بن مسعود - الدمام - كشف أمين لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محمد المصري، عدة أمور تندرج تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر ويعاقب عليها النظام.
وقال خلال لقاء له مع قناة ” الإخبارية” إنه من الأمور التي تدخل ضمن نطاق الاتجار بالبشر قيام العامل بعمل غير متفق عليه.
وحول حجز جواز سفر العاملة المنزلية، أوضح “المصري”، أنها تدخل ضمن جرائم الاتجار بالبشر، قائلًا :” من هذه الممارسات حجز بعض الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمالة ومنها جواز السفر”.
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وأشار إلى أن جواز السفر وثيقة شخصية لا يحق لأي طرف الاحتفاظ بها بطريقة غير مشروعة.
وأوضح “المصري”، أن من الأمور الأخرى حجب الأجور أو الرواتب، لافتا إلى أن العمل هو خدمة مقابل مدة زمنية محددة ولها أجر.
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