هل يحق للبنك إخلاء المنزل حال التعثر في سداد القرض؟.. محامي يوضح ( فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال المحامي تركي العلويط، إنه يجوز للجهة الممولة التقدم إلى محكمة التنفيذ لإخلاء المنزل حال تأخر الشخص أو تعثره في سداد القرض من البنك.
وأضاف “العلويط” في لقاء على قناة “الإخبارية”: يتم إخلاء البيت حال عدم تسديد 3 أقساط متتالية أو 5 متفرقة.
وأشار إلى أنه لن يتم وقف الخدمات لباقي أفراد الأسرة مثل السابق ولم يكن بمقدور رب الأسرة التسجيل في المدارس أو استخراج هوية وما إلى ذلك، مضيفا: الضرر الفعلي يكون على المنفذ ضده وهو الفرد.
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