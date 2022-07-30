النائب العام: المملكة أولت مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اعتناءً خاصاً وشرعت الأنظمة وأوجبت للضحايا حقوقاً

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أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن المملكة أولت مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص محلياً ودولياً اعتناءً خاصاً، وأقرت عقوبات مشددة بحق الجناة.

وأوضح خلال كلمة له اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، أن المملكة شرعت أنظمة خاصة تعنى برعاية المصالح المحمية في هذا الشأن وأقرت العقوبات حال الجناية عليها ومنها أحكام نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص.

وأضاف أن النظام أوجب لضحايا هذه الجريمة حقوقا وضمانات خاصة، وأن النيابة العامة خصصت نيابة خاصة مستقلة لهذا الأمر، حتى تقديم مرتكبيها للمساءلة الجزائية.

وبين أن النيابة تعنى بالتفتيش على أماكن إيواء الضحايا، والتحقق من توفير الحماية والأمان لهم، لضمان سلامتهم وتمكينهم من حقوقهم النظامية، مع تدريب أعضاء النيابة العامة على التحقيق في مثل هذه الجرائم.

وشدد على أن دور النيابة يتضمن تتبع متحصلات الجريمة، وطلب مصادرتها، والتعاون مع جهات القبض محلياً أو دوليا، لمكافحة تلك الرجائم العابرة للحدود.





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Source akhbaar24

