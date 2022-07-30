“شؤون الحرمين” تطيب الحجر الأسود وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (السبت)، عن انتهاء تطييب الحجر الأسود، وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة بأفخر أنواع الطيب.

ويأتي ذلك عقب استبدال كسوة الكعبة المشرفة بثوبها الجديد، حيث دأبت “شؤون الحرمين” على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب؛ وذلك انطلاقاً من مكانتها ومنزلتها في نفوس المسلمين.

كما حرصت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود، وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة؛ حرصاً منها على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.



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Source akhbaar24

