︎
.
أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم (السبت)، عن انتهاء تطييب الحجر الأسود، وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة بأفخر أنواع الطيب.
ويأتي ذلك عقب استبدال كسوة الكعبة المشرفة بثوبها الجديد، حيث دأبت “شؤون الحرمين” على العناية بتطييب الكعبة المشرفة بأفخر أنواع الطيب؛ وذلك انطلاقاً من مكانتها ومنزلتها في نفوس المسلمين.
كما حرصت الرئاسة على تطييب الحجر الأسود، وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة؛ حرصاً منها على تطبيق ما جاءت به الشريعة المطهرة، وما حثت عليه نصوص الكتاب والسنة من تعظيم البيت وتطهيره.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “شؤون الحرمين” تطيب الحجر الأسود وكسوة الكعبة المشرفة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.