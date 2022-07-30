النصر يواصل تحضيراته في معسكر ماربيا (صور)

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واصل فريق النصر، مساء اليوم السبت، تحضيراته في معسكر الفريق بمدينة ماربيا تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا. وتعادل فريق النصر أمام نظيره لاس بالماس، مساء أمسر الجمعة، بنتيجة 2-2، ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد. ومن المقرر أن يستمر معسكر نادي النصر في إسبانيا حتى يوم 12 أغسطس المقبل تحت قيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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