رئيس الاتحاد السعودي للطائرة لـ”سبورت 24″: 10 آلاف ريال لكل لاعب بعد الوصول لنهائي غرب آسيا

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أكد رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة خالد الزغيبي، أن انجاز وصول المنتخب الوطني إلى نهائي بطولة غرب آسيا لم يأت من فراغ.

وحقق المنتخب الوطني للشباب لكرة الطائرة، مساء أمس الجمعة، فوزًا على نظيره العراقي بنتيجة (3-2) في مباراة ماراثونية بنصف نهائي بطولة غرب آسيا.

وبتلك النتيجة، تأهل الأخضر الشاب لكرة الطائرة للمباراة النهائية لملاقاة البحرين يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة بالمملكة.

وقال الزغيبي في تصريحات خاصة لـ “سبورت 24“: “هذا الإنجاز طبعا لم يأت من فراغ وجاء بعد عمل جبار منذ أكثر من عام مع هذا المنتخب”.

وأضاف: “حققنا المراد، وباقي خطوة على تحقيق اللقب، والجماهير كانت لها دورا كبيرا معنا، وقررنا تقديم مكافأة مناسبة لكل لاعب بمنحه 10 آلاف ريال”.

ومن جانبه علق اللاعب رضا الشرفاء على الوصول لنهائي البطولة، بعد الفوز على العراق، مؤكدا أن المواجهة كانت صعبة بعدما كان الأخضر متأخر بفارق شوطين.

وتابع:” خضنا مبارة قوية منتخب العراق متقدم علينا بفارق شوطين، ولم نستلم ورجعنا وفزنا بالمباراة في النهاية”. وأتم:” كان ينقصنا فقط التركيز والروح، ودخلنا ورجعنا بقوة، والجمهور اللاعب رقم واحد ولم يقصروا معنا”.

وتحدث رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة علي الكواري، على تنظيم المملكة للبطولة، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس غريبا عليها.

وأكمل: “سعداء بأن نرى أول بطولة لغرب آسيا تنطلق من المملكة وكان لها الصدى الأكبر، وستكون انطلاقة بداية لبطولات أخرى في عام 2022 للاتحاد الوليد”.

وأتم: “من البداية رأينا نقل التلفزيوني لهذه الفئة بشكل جيد، كما شاهدنا الحضور الجماهيري الكبير في هذه الفئة العمرية، ووضعنا روزنامة للثلاث الأعوام القادم بشأن بطولات غرب آسيا”.



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Source akhbaar24

