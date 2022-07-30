شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النصر يُكثف مفاوضاته لضم نجم تشيلسي السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، كثف مفاوضاته خلال الفترة الماضية مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي السابق، للتعاقد معه بالموسم الجديد.

- أوسكار على رأس أولويات النصر السعودي



ودخل نادي النصر في مفاوضات قوية مع البرازيلي البرازيلي أوسكار دوس سانتوس، صانع ألعاب نادي شنغهاي الصيني، لمحاولة ضمه بالصيف الجاري.

وأكدت التقارير، أن العالمي وضع أوسكار، كخيار أول في الصيف الجاري، من أجل تعويض الأرجنتيني بيتي مارتينيز القريب من الرحيل قبل بداية الموسم الجديد.

ويعتبر أوسكار واحد من الأسماء القوية في كرة القدم، ولعب لصالح ساو باولو وإنتر ناسيونال البرازيليين، وانتقل إلى تشيلسي في صيف عام 2012، قبل أن يرحل إلى شنغهاي الصيني في عام 2017.

- النصر يواصل معسكره في إسبانيا



ويخوض الفريق السعودي معسكر بالوقت الحالي في إسبانيا، يتخلله بعض المباريات الودية، استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.



- تعاقدات النصر بالموسم الجديد



وتعاقد النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، ودعم صفوف الفريق بالتعاقد مع الإيفواري جيسلان كونان، والكولومبي دافيد أوسبينا والبرازيلي لويس جوستافو، بالصيف الجاري.



من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، دخل في مفاوضات مع اليوناني كوستاس مانولاس مدافع فريق أولمبياكوس اليوناني، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال الموسم الجديد.

- مانولاس يقترب من صفوف النصر



وأكدت شبكة "LamNaples"، أن المدافع اليوناني كوستاس مانولاس، اقترب من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بالموسم المقبل.

وتابعت: "المفاوضات بين النصر ونادي أولمبياكوس اليوناني، وصلت إلى مراحل متقدمة، للتعاقد مع مانولاس، بشكل رسمي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد مانولاس مع أولمبياكوس، في يونيو 2025، حيث انتقل إليه في يناير 2022، قادمًا من نابولي الإيطالي، ويرغب العالمي في شراء عقده.