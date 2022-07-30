ضبط منشأة مخالفة لنظام البيئة لتلويثها التربة والإضرار بها في منطقة الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي منشأة مخالفة لنظام البيئة تعود ملكيتها لمواطن، لتصريفها المياه الناتجة عن أنشطتها بطريقة غير نظامية، ما أدى إلى الإضرار بالتربة وخواصها وتلويثها في محافظة حريملاء بمنطقة الرياض.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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