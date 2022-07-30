المخاوف تتزايد.. وفاة ثاني حالة بجدري القرود في دولة أوروبية

محمد بن مسعود - الدمام - في تطور جديد يثير المخاوف المتزايدة تجاه مرض جدري القرود، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم السبت ،عن ثاني حالة وفاة بالمرض.
ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان ما يعتقد أنه أول حالة وفاة مرتبطة بالتفشي الحالي في أوروبا، حسب ما ذكرته “أ ف ب”.
وقالت وزارة الصحة الإسبانية في تقرير دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية “من بين 3750 مريضا .. تم نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان”.
وتعد إسبانيا من أعلى الدول في العالم تسجيلًا لإصابات جدري القرود، حيث سجلت4298 إصابة.
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وفي البرازيل، توفي رجل يبلغ من العمر 41 عاما مصابا بالفيروس الخميس في بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحة أنه “دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى”.
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