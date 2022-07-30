احذرها.. استشاري يكشف عن 3 أخطاء شائعة لابد من تجنبها عند قياس ضغط الدم

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، أن الخوف والكلام والقياس الفوري للضغط عند الوصول إلى المستشفى يؤدون إلى ارتفاع معدل الضغط عند قراءته.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر ” ‏من الخطأ قياس ضغط المريض فور وصوله للمستشفى(إن لم تكن حالته طارئة) لأن القياس الفوري سيعطي قراءات مرتفعة…بل يجب أن يجلس ويرتاح على الأقل 5 دقائق قبل قياس ضغطه.

وتابع: ‏يجب على المريض عدم التحدث أثناء قياس الضغط نهائياً…لأن الحديث منه/إليه يرفع ضغطه نسبياً.

وأضاف ، ‏بعض مرضى الضغط تكون أول قراءة مرتفعة وذلك بسبب خوفه فينصح بتركه دقيقتين ثم إعادة قياس الضغط مرة ثانية ثم دقيقتين ويعاد مرة ثالثة ويُؤخَذ متوسط الثانية والثالثة وتُترَك القراءة الأولى.