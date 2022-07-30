متحدث «الحج»: منح تصريح العمرة لمختلف أنواع التأشيرات للقادمين من الخارج

محمد بن مسعود - الدمام - قال متحدث وزارة الحج والعمرة، هشام سعيد، إنه سيتم إتاحة أداء مناسك العمرة للقادمين من خارج المملكة بمختلف أنواع التأشيرات والجنسيات.

وأوضح متحدث وزارة الحج، لقناة الإخبارية، أن اليوم السبت بدأ رسميًّا موسم العمرة الجديد، وذلك بعد نجاح موسم الحج، حيث تم استقبال التأشيرات القادمة من خارج المملكة منذ منتصف شهر ذي الحجة الماضي.

وأضاف المسؤول بوزارة الحج، أنه تم من اليوم منح تصاريح العمرة للقادمين من خارج المملكة سواء بتأشيرات العمرة أو التأشيرات الأخرى لدخول المملكة، وكذلك للمواطنين والمقيمين بالداخل.

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وأشار إلى أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بإمكانهم الآن الدخول على تطبيق (اعتمرنا) وحجز تصريح العمرة واختيار الأوقات الزمنية المناسبة لهم لأداء العمرة، أو الصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

وتابع متحدث وزارة الحج والعمرة، قائلًا إنه تم إصدار أكثر من 70 مليون تصريح في موسم العمرة الماضي، ومتوقع زيادة الأعداد في الموسم الحالي.

يذكر أن المسجد الحرام استقبل اليوم السبت غرة المحرم، أولى طلائع العمرة للموسم الجديد، في ما تم تبديل كسوة الكعبة المشرفة في موعدها الجديد أول محرم.