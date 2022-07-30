محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرس الحدود أن استغلال الأطفال في ممارسة التسول، جريمة وانتهاك لحقوقهم، كما أنه يعرض حياتهم للخطر.
وقال حرس الحدود في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «استغلال الأطفال في التسول جريمة تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياته للخطر»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
وكانت عضو هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، قد أشارت إلى أن تسول الأطفال الأجانب المجلوبين من بعض الدول، يدخل ضمن الاتجار بالأشخاص ويجب إعادتهم لدولهم أو تأهيلهم.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر «حرس الحدود»: استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.