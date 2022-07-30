«حرس الحدود»: استغلال الأطفال في التسول ينتهك حقوقهم ويعرض حياتهم للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد حرس الحدود أن استغلال الأطفال في ممارسة التسول، جريمة وانتهاك لحقوقهم، كما أنه يعرض حياتهم للخطر.

وقال حرس الحدود في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «استغلال الأطفال في التسول جريمة تنتهك حقوق الطفل وتعرض حياته للخطر»، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وكانت عضو هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة سارة العبدالكريم، قد أشارت إلى أن تسول الأطفال الأجانب المجلوبين من بعض الدول، يدخل ضمن الاتجار بالأشخاص ويجب إعادتهم لدولهم أو تأهيلهم.