“متحدث الحج والعمرة” يحسم الجدل بشأن فرض قيود على أعداد المعتمرين

محمد بن مسعود - الدمام - حسم هشام سعيد متحدث الحج والعمرة الجدل بشأن فرض قيود على أعداد المعتمرين. وأوضح “سعيد “في مداخلة على “الإخبارية”، أنه لا قيود أو عدد محدد للعمرة وبإمكان الشخص الحجز بشكل دائم. وأكد أن المحدد الوحيد هو الأوقات والفترات الزمنية والتشغيلية المتاحة عبر تطبيق “اعتمرنا”. أخبار قد تهمك

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