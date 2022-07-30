اخبار السعوديه

“متحدث الحج والعمرة” يحسم الجدل بشأن فرض قيود على أعداد المعتمرين

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - حسم هشام سعيد متحدث الحج والعمرة الجدل بشأن فرض قيود على أعداد المعتمرين.

وأوضح “سعيد “في مداخلة على “الإخبارية”، أنه لا قيود أو عدد محدد للعمرة وبإمكان الشخص الحجز بشكل دائم.

وأكد أن المحدد الوحيد هو الأوقات والفترات الزمنية والتشغيلية المتاحة عبر تطبيق “اعتمرنا”.

 

 

 

أخبار قد تهمك

 

كانت هذه تفاصيل خبر “متحدث الحج والعمرة” يحسم الجدل بشأن فرض قيود على أعداد المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا