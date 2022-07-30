وزارة الداخلية تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً بحماية حقوق الإنسان وصيانة ورعاية حقوق الفرد والمجتمع ومصالحهم وحماية أرواحهم وأموالهم وأعراضهم وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لحياتهم، تماشيًا مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث أنشأت هيئة خاصة بذلك ترتبط برئيس مجلس الوزراء, كما تبع ذلك إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وأوكل تنفيذه إلى عدد من الجهات الرسمية تتعامل مع جرائم الاتجار بالأشخاص وتطبيق العقوبات الواردة في النظام بما يتناسب مع طبيعة كل جريمة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي، حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة من مكانة المملكة دوليًا كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم.
وبين معالي الفريق البسامي أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت اعتبار اليوم الموافق الـ (30) من شهر يوليو من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يُعد واحدًا من أهم التحديات التي تواجه العالم وتهديدًا لكرامة الإنسان وحقوقه واستغلاله.
وأوضح معاليه أن وزارة الداخلية، ممثلةً في قطاعاتها الأمنية كافة، تكافح هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدةً مع الوزارات والجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ومتابعة ضبط مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق ما صدر في ذلك من أوامر وتعليمات لحماية الإنسان في المملكة.
أخبار قد تهمك
وأشار إلى أن الأمن العام يشارك جميع القطاعات المسؤولة عن مكافحة مثل هذه الجرائم، حيث يتم استقبال البلاغات على مدار الساعة، كما يتخذ رجال الأمن العام الإجراءات الأولية وجمع الاستدلالات وفق نظام الإجراءات الجزائية وتقديم المتهمين للعدالة.
وفي الختام أكد أن الأمن العام حريص وملتزم بتقديم وتسخير إمكاناته كافة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، تحقيقًا للعدالة.
قد يهمك أيضاً :-
- “متحدث الحج والعمرة” يحسم الجدل بشأن فرض قيود على أعداد المعتمرين
- اخبار الخليج - هيئة جودة التعليم والتدريب تصدر 21 تقريرًا للمراجعة و87 تقريرًا لعمليات الإطار الوطني للمؤهلات
- “الموارد البشرية” تستعرض إنجازاتها المحلية والدولية في مكافحة الاتجار بالأشخاص
- رئيس مجلس الشورى يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المغربية
- تنطلق بطولة “نجوم القصيم 2022” بالفويلق .. اليوم السبت
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الداخلية تعمل مع الجهات ذات العلاقة على تحقيق الحماية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.