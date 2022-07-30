شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رد رسمي من اتحاد جدة على ضم بن شرقي في الصيف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، الجدل حول إمكانية التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري السابق، بالموسم الجديد.



- الاتحاد يحسم موقفه من ضم بن شرقي



وارتبط بن شرقي بالانتقال إلى صفوف العميد بالموسم الجديد، بعدما انتهى عقده بشكل رسمي مع الفريق الأبيض، الشهر الماضي.

وأكد حامد البلوي المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أن فريقه لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب المغربي لضمه.

وقال البلوي في تصريحات صحفية، إنه لا وجود أي مفاوضات مع النجم المغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك المصري السابق، بالميركاتو الصيفي.



- البلوي ينفي وجود مفاوضات مع وكيل بن شرقي



وأضاف المدير التنفيذي: "لم نتحدث مع بن شرقي أو وكيل أعماله حتى الآن، ويتم دراسة كل الأمور مع البرتغالي نونو سانتو المدير الفني".

وكان بن شرقي خاض تجربة في صفوف نادي الهلال، في 2018، قبل الرحيل بنظام الإعارة إلى لانس الفرنسي، ثم الانتقال نهائيًا إلى الزمالك، في صيف 2019.



ويرغب العميد في إبرام العديد من الصفقات القوية، حيث تعاقد مع طارق حامد لاعب الزمالك السابق، في الميركاتو الصيفي الحالي، إلى جانب قلب دفاع الشباب أحمد شراحيلي، وظهير أحد زكريا هوساوي، بالميركاتو الصيفي.