تنطلق بطولة “نجوم القصيم 2022” بالفويلق .. اليوم السبت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم تنطلق اليوم السبت منافسات بطولة الفويلق الرياضية “نجوم القصيم 2022” بمركز الفويلق التي تنظمها بلدية مركز الفويلق وجمعية التنمية الاجتماعية الأهلية وبإشراف فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم وبرعاية نادي الحزم الرياضي . وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الأستاذ سعود بن هلال المرواني أن فعاليات بطولة الفويلق “نجوم القصيم 2022” تنطلق مساء اليوم السبت والتي يحتضنها معلب بلدية الفويلق وبين “المرواني” أن هذه البطولة تأتي ضمن الفعاليات التي يحرص مركز الفويلق ممثلة في أجهزته الحكومية واللجان الأهلية على إقامة مثل هذه المناشط التي تعود بالنفع والفائدة لشباب منطقة القصيم عامة ومركز الفريق خاصة .

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