العراق.. المتظاهرون يقتحمون المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان في بغداد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قالت وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، إن المتظاهرين العراقيين المحتجين على ترشيح محمد شياع السوداني رئيسًا للحكومة، اقتحموا المنطقة الخضراء شديدة التحصين ومبنى البرلمان، في العاصمة بغداد.

ووجه القائد العامّ للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعيًا المحتجين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وأكد الكاظمي أن “استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة”، مشددًا على أن “القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام”.

وعبَر المتظاهرون من أنصار مقتدى الصدر حواجز الأمن في جسر الجمهورية، ووصلوا إلى المنطقة الخضراء من جهة بوابة وزارة التخطيط وسط بغداد، وأزالوا الحواجز الأسمنتية التي وضعتها قوات الأمن في ساحة التحرير.

ورفع غالبية المتظاهرين الأعلام العراقية، بينما حمل آخرون صورًا لمقتدى الصدر، مرددين شعارات مؤيدة له، في ما تجمّعوا على جسر يؤدّي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، جرى تحصينه بحواجز أسمنتية، وتسلّق المتظاهرون الحواجز الأسمنتية التي تمنع عبور الجسر. أخبار قد تهمك

وجدد المتظاهرون كذلك رفضهم لاسم محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، والذي رشّحه لهذا المنصب خصوم الصدر السياسيون في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلًا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران وقد أدت التظاهرات لإلغاء جلستين لمجلس النواب، الخميس الماضي واليوم.

وكان العشرات من أنصار التيار الصدري قد تظاهروا أمام مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وسط بغداد، احتجاجًا على خطاب الحكيم بشأن التظاهرات الصدرية الأخيرة، واقتحام المنطقة الخضراء ومجلس النواب، واعتبارها تجاوزًا للإطار القانوني.

من جهته، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”: “في بداية شهر محرم الحرام نذكّر الجميع بقدسية الشهر، وندعو إلى التحلي بالحكمة مبتهلين إلى الله أن يديم علينا نعمة المحبة والاستقرار”.