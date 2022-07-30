بـ 45 مئوية.. 3 مدن تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى المسجلة بمدن المملكة.

وقال المركز الوطني للأرصاد في تقريره الصادر اليوم السبت، إن كلاًّ من المدينة المنورة ورفحاء وحفر الباطن من المتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة بـ45 مئوية، بينما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ18 درجة مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم بمدن المملكة، كالتالي: المدينة المنورة ورفحاء وحفر الباطن 45 درجة مئوية، وسكاكا 44، ومكة المكرمة وبريدة وعرعر والقريات والعلا 43، ووادي الدواسر 42 مئوية، فيما تسجل الرياض وتبوك والخرج وينبع وطريف 41.

أما درجات الحرارة الصغرى فجاءت على بعض المدن كالتالي: أبها 18 درجة مئوية، والباحة 19 درجة، والقريات والطائف 24، وتبوك وبيشة 26، فيما تسجل حائل والعلا 27، ونجران 28، وعرعر والوجه وينبع 29 مئوية.