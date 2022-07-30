اخبار الخليج – الأوقاف الجعفرية تكرّم وزارة الصحة وحملات التبرع بالدم التي تقام على مدار العام في المناسبات الدينية

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت إدارة الأوقاف الجعفرية حفلاً تكريمياً لوزارة الصحة وحملات التبرع بالدم التي تنظمها الجمعيات الخيرية خلال المناسبات الدينية على مدار العام ابتداءً من موسم عاشوراء، وذلك بحضور سعادة وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سعادة القاضي عيسى سامي المناعي ووكيل وزارة الصحة سعادة الدكتور وليد خليفة المانع ورئيس مجلس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح وعدد من مسؤولي الجهات الرسمية وأعضاء مجلس الأوقاف الجعفرية ومدير إدارة الأوقاف الجعفرية المهندس السيد محمد الحسيني وممثلين عن مآتم وحسينيات مملكة البحرين.

وأكد رئيس الأوقاف الجعفرية سعادة السيد يوسف بن صالح الصالح أنّ العمل الخيري والإنساني يحظى باهتمام كبير في ظل بما بلغته المملكة من مستوى متقدم في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقال الصالح :» تعد حملات التبرع بالدم من المظاهر المتميزة في إحياء موسم عاشوراء الإمام الحسين (ع)، وهي ظاهرة أثنى عليها الجميع، لما لها من منفعة عامة تلتقي مع أهداف نهضة وقيم الحسين (ع) العليا في البذل والعطاء من أجل الإنسانية، وأطلقنا هذا العام مبادرة رمزية لتكريم وزارة الصحة والقائمين على هذه الحملات للإعراب عن فخرنا واعتزازنا تقدير الجميع لهذه المبادرات الخيرة والسامية».

من جانبه أكد وكيل وزارة الصحة سعادة الدكتور وليد خليفة المانع أنّ حملات التبرع بالدم التي تقام في المناسبات الدينية والوطنية، ومن أبرزها موسم عاشوراء والمناسبات الدينية، حققت نجاحاً كبيراً ومشهوداً وحققت اكتفاء ذاتياً للمملكة من منتجات الدم، وفي الواقع تعكس هذه الحملات العطاء الديني والتضامن الإنساني وأصبحت رافداً رئيسياً من روافد تغطية احتياجات بنك الدم بما يخدم جميع المرضى في المملكة، ونحن ننظر بكل فخر لهذا العطاء المستمر».

وقام رئيس الأوقاف الجعفرية بتكريم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة على تهيئة البيئة المؤاتية لنجاح حملات التبرع بالدم، مشيداً بجهود وزارة الصحة وعلى مدى سنوات طويلة في تقديم جميع ما يلزم وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح حملات التبرع بالدم والتي تعد من المبادرات الرائدة في مملكة البحرين.

إلى ذلك قام سعادة رئيس الأوقاف الجعفرية وبمعية وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووكيل وزارة الصحة بتكريم حملات التبرع بالدم وهي: جمعية النعيم الخيرية (حملة الإمام الحسين (ع)، جمعية مدينة عيسى الخيرية الاجتماعية (حملة الإمام زين العابدين (ع)، جمعية الدراز الخيرية (حملة الرسول الأعظم (ص)، جمعية مدينة حمد الخيرية الاجتماعية (حملة بدمك تنبض الحياة)، جمعية عالي الخيرية (حملة الرسول الأكرم (ص) جمعيات المنطقة الغربية (حملة الإمام الحسن (ع)، جمعية المعامير الخيرية (حملة الرسول الأعظم (ص)، جمعية النويدرات الخيرية (حملة النويدرات للتبرع بالدم)، جمعية سترة الخيرية (حملة ومن أحياها)، جمعية بوري الخيرية (حملة الإمام الصادق للتبرع بالدم) وجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر (شريك منظم في حملات التبرع بالدم).