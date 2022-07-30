اخبار الخليج – أمانة العاصمة تعقد اجتماعها السنوي مع مسئولي المآتم والمواكب العزائية وتؤكد على توفير كافة المتطلبات

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت أمانة العاصمة اجتماعها السنوي مع مسئولي المآتم والمواكب العزائية وممثلي المضائف ومؤسسات النفع العام لتنسيق الخدمات البلدية والأخرى المتعلقة بالنظافة خطط التشجير المقدمة خلال موسم عاشوراء 2022.

وخلال الاجتماع قال مدير عام أمانة العاصمة المهندس محمد بن سعد السَهلي بأن «الاجتماع يهدف إلى إطلاع الحضور على خطة عمل أمانة العاصمة العملية والتوعوية من حيث خدمات النظافة والالتزام بالأنظمة والقوانين، والتعرف على احتياجات المآتم والمواكب وغيرها من مؤسسات النفع العام خلال عاشوراء، الى جانب اشراكهم في خطط التشجير التي تقوم بها الأمانة عن طريق تشجيع زراعة أنواع الأشجار الصديقة للبيئة حول المآتم وذلك ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشجير بغرض زيادة المساحات الخضراد، بالإضافة الى التنسيق معهم في حث المجتمع على التقيد بالسلوكيات الحضارية للحد من المخالفات البلدية.

واستعرض السَهلي خلال الاجتماع أيضا أهداف واستراتيجية حملة بادر صحح التي أطلقتها أمانة العاصمة مؤخراً، وقال إن الحملة تنطلق من فلسفة التخاطب المباشر مع الجمهور المستهدف وهم المخالفين أو الذين لديهم القابلية لمخالفة قوانين البلدية واشتراطاتها، وتقوم استراتيجيتها أساساً على الشراكة المجتمعية، وتهدف إلى توعية المجتمع بدور البلدي واختصاصاتها والخدمات التي تقدمها لهم وأيضاً أنواع المخالفات البلدية، والحد من المخالفات البلدية مثل: مخالفات البناء، الأشغال، الإعلانات، النظافة، الحفاظ على المرافق العامة كالحدائق والمماشي والسواحل من العبث أو الاستخدام الخاطئ في الاستعمال، وأيضاً الحفاظ على الأسواق المركزية.

وحث المدير العام مسئولي المآتم والمواكب العزائية على ضرورة التنسيق مع القائمين على المضائف في مختلف مناطق محافظة العاصمة لإزالة المضائف والكبائن فور انتهاء موسم عاشوراء أو الأوقات المرخص بها لها،

وأفاد السهلي بأنه سيتم توزيع العمال على 3 نوبات، وستعمم أرقام الاتصال الشخصية بالمفتشين والمسئولين على مسئولي المآتم والمواكب العزائي والمضائف، مبيناً أنه تم إعداد جدولة لتوزيع حاويات جمع المخلفات تمتد لـ 4 أيام اعتبارا من بداية شهر محرم، كما ستثبت الإعلانات التوعية في المضائف.

وجرى خلال الاجتماع أيضا التنسيق مع أصحاب المآتم والمواكب العزائية بشأن نشر مجموعة من الفيديوات والصور التوعية عبر حسابات التواصل الاجتماعي ستستهدف عدد 100 ألف متابع على صعيد كل مآتم ومواكب المآتم. بالإضافة إلى إبلاغ خطباء المنبر في تخصيص مدة 5 دقائق للتوعية بالنظافة وتصحيح السلوك، وأيضا فرق التوعية التي ستقوم بها الأمانة وشركة مدينة الخليج للتنظيف للمآتم لتقديم المحاضرات التوعوية للكبار والصغار من الجنسين.

وتطرق الاجتماع إلى عرض الخدمات التي سيوفرها مركز خدمات النظافة الواقع في العاصمة المنامة على مدار 24 ساعة، مثل العمال الإضافيين وسيارات الكنس الآلي، والمكانس الميكانيكية المحمولة، وكذلك أي بلاغات وطلبات تتعلق بالنظافة.

من جهتهم أشاد رؤساء المآتم والمواكب العزائي وممثلي المضائف ومؤسسات النفع العام بالجهود التي تقدمها أمانة العاصمة وشركة النظافة على مدار العام، مؤكدين التعاون الوثيق مع أمانة العاصمة لتأصيل الشراكة المجتمعية نحو مستوى خدمات بلدية أفضل..