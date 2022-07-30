اخبار الخليج – برعاية رئيس مجلس أمناء الكلية.. البوليتكنك تنظم مؤتمر «الحلول الإبداعية من خلال مخرجات البحوث المنجزة فترة الجائحة»

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين)، تنظم الكلية مؤتمر «الحلول الإبداعية من خلال مخرجات البحوث المنجزة فترة الجائحة»، والذي يعقد على مدار ثلاثة أيام من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل.
وأوضح سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة رئيس مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) أن المؤتمر سيعمل على طرح ومناقشة الممارسات التعليمية الجديدة التي فرضها الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) في مختلف المجالات ومنها: الهندسة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والخدمات اللوجستية والتعليم العالي، ومدى تأثيرها على جوانب متنوعة من الحياة اليومية خلال فترة ما بعد الجائحة.
ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي للبوليتكنك البروفيسور كيران أوكاهون أن «بوليتكنك البحرين تسعى إلى تعزيز المشاركة النشطة والإيجابية مع أصحاب المصلحة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، لتعزيز مساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في عالم ما بعد الجائحة، وسيسمح هذا المؤتمر للمؤسسة بالتواصل مع شركائها، من خلال جمع الخبراء معًا لتبادل الأفكار البحثية المبتكرة عبر التخصصات المتنوعة التي من شأنها أن تفيد الجميع، حيث ينتقل العالم ببطء إلى مرحلة ما بعد الجائحة (الوضع الطبيعي الجديد)».
إلى ذلك أضافت الدكتورة ريم أحمد البوعينين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية « إذا كان هناك أي جانب إيجابي قد أحدثته الجائحة، فسيكون أن البشرية قد اجتمعت على الحاجة إلى إيجاد حل للجائحة الصحية من خلال البحث، ولكن لم يقتصر تركيز الأبحاث على الرعاية الصحية فحسب، إنما تجاوز الجائحة إلى الاهتمام الكبير باكتشاف طرق بديلة لتقديم التعليم، والحوكمة، والاستجابة للكوارث من حيث الاقتصاد، والسلوك الاجتماعي، والأخلاق الاجتماعية، والعدالة وأكثر من ذلك».
كما حثت البوعينين الباحثين على المشاركة بأوراقهم البحثية، مشيرةً إلى أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع مفهوم ربط البحث وكيف يمكن أن يجمع هذا بين الجامعات والمنظمات البحثية والحكومات وقادة الأعمال لتعزيز التعاون وتوضيح كيفية دفع الصناعات المستقبلية والنمو الاقتصادي، إلى جانب استعراض قصص نجاح البحث الذي تمت ترجمته إلى نموذج عمل أو منتج، على الرغم من الجائحة الصحية، وذلك من خلال حلقات حوارية تناقش أساسيات البحث ومنهجياته إلى جانب توفير بعض المعلومات الأساسية حول تسويق البحث والتطوير، مع منصات ممتازة للتواصل وإقامة شراكات جديدة واستكشاف فرص البحث.
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