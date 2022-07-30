“دانكلير” يودع “الأهلي” بهذه الرسالة (فيديو)

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أعلن المدافع البرازيلي بصفوف الأهلي، دانكلير بيريرا، رحيله عن ناديه خلال الانتقالات الصيفية الجارية دون الكشف عن وجهته.

ونشر دانكلير، مقطع فيديو لملخصات لمساته مع الأهلي، مُذيلاً إياه بتعليق:”اليوم أقول وداعًا للأهلي.. أشكر الإدارة والمشجعين والموظفين والزملاء على كل ما فعلوه لي ولعائلتي.. لقد تم استقبالنا بشكل جيد وسنكون ممتنين إلى الأبد لذلك. ستكون في قلوبنا إلى الأبد”.

وأتم مدافع الأهلي تدوينته بقوله:”أتمنى الأفضل للنادي ولزملائي الذين ما زالوا يرتدون هذا القميص.. وسأكون من المشجعين”.

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Source akhbaar24

