“الصحة” تتيح جدولة وإلغاء المواعيد في تطبيق “صحتي”

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أتاحت وزارة الصحة خاصية إعادة الجدولة والإلغاء لخدمة حجز المواعيد في مراكز الرعاية الصحية الأولية في تطبيق “صحتي”.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تسهل للمستفيد حجز مواعيده الصحية والتحكم فيها من أي مكان، وفي أي وقت عبر تطبيق “صحتي” للحفاظ على وقته, وإلغائه للموعد فـي حـال عدم تمكنه مـن الـحضـور، بحيث يتيح الفرصة لمراجع آخـر للاستفادة منه.

ومن مميزات هذه الخدمة حجز وإدارة المواعيد للمستفيدين، وإلغاء، إعادة جدولة المواعيد، ومعرفة (العيادات) المقدمة في المراكز، والبحث عن أقرب مركز صحي يوفر الخدمة (العيادة) المطلوبة، اختيار الطبيب والتذكير بالموعد عبر الرسائل النصية.

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Source almnatiq

