رسميًا.. “الباطن” يُجدد تعاقده مع “المزيريب”

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أعلن نادي الباطن، إتمام مجلس إدارته إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب يوسف المزيريب.
وأشار نادي الباطن، عبر بيان رسمي صادر اليوم (السبت)، إلى أن اللاعب قد وقع على عقود حتى عام 2024.
وسبق ومثّل اللاعب صاحب الـ 24 عامًا حاليًا الفئات السنية بنادي عرعر قبل أن ينضم لصفوف الباطن في عام 2017.
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Source akhbaar24
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