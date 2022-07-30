رسيمًا.. “أبها” يوقع مع الحارس السويسري نوام باومان

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أعلن نادي أبها، توقيع مجلس إدارته برئاسة أحمد الحديثي عقدًا احترافيًا مع حارس المرمى السويسري نوام باومان. وأشار نادي أبها، في بيان رسمي صادر اليوم (السبت)، إلى أن الحارس وقع على عقود حتى عام 2024. وسبق ولعب الحارس صاحب الـ 26 عامًا بأندية لوزيرن وويل ولوغالو بسويسرا.

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