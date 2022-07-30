انطلاق مزاد التمور بعنيزة

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المناطق_القصيم

انطلق مزاد التمور في محافظة عنيزة صباح اليوم الذي تنظمه الغرفة التجارية بعنيزة بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ، وذلك في المدينة الغذائية شرق عنيزة.

وبين المدير التنفذي للمهرجان عادل بن يحي الرشيد، أن المزاد انطلق بمشاركة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإنجاح العمل وفق ما يلبي توجيهات سمو أمير المنطقة, وتطلعات المتعاملين بالسوق من مزارعين ومسوقين وتجار ومتسوقين.

وأشار إلى أن غرفة عنيزة سهلت للشباب سبل دخولهم لتجارة التمور عبر برامج تبنتها الغرفة بشراكات مع الجهات الداعمة للشباب ورواد الأعمال ، مبيناً أن السوق يتيح فرص العمل للشباب في تجارة وصناعة التمور واستفادتهم من الخبراء والتجار في هذا المجال.

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Source almnatiq

