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قالت أمانة محافظة جدة، إنها استعادت أراضي حكومية بمساحة تقدر بنحو 45 ألف متر مربع بنطاق بلدية أم السلم الفرعية.
وأبانت الأمانة، أنه تمت إزالة الإحداثيات بالأراضي بعد التحقق من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المعتدين، لافتة إلى أن الإحداثيات المزالة كانت عبارة عن أسوار وغرف ومستودع، بالإضافة لمبنى مسلح مبني كمحال تجارية.
وأكدت أن فرقها الميدانية تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، وأنها لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر بينها مبنى مُسلح لمحال تجارية.. استعادة أراضٍ حكومية بمساحة 45 ألف م2 بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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