“هيئة الاتصالات” تطلق مسابقة بحثية عالمية حول الشبكات غير الأرضية

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المناطق_الرياض

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، عن مسابقة بحثية عالمية حول الشبكات غير الأرضية (Non-Terrestrial Networks) من خلال مبادرة شبكات المستقبل، بهدف دعم البحث والابتكار في مجال شبكات الاتصالات المستقبلية.

وأوضحت الهيئة أن استقبال الأوراق العلمية والبحثية من الباحثين والباحثات يستمر حتى تاريخ 1 سبتمبر 2022، على أن تتضمن حلولا ابتكارية تسهم في تمكين الشبكات غير الأرضية التي يتوقع أن تكون نواة لشبكات الجيل السادس للاتصالات مستقبلاً.

وبيّنت الهيئة أن الأوراق المقدمة سيجري تحكيمها ودعوة أبرز عشرة أفكار منها للعرض على منصة “المنتدى الدولي للشبكات غير الأرضية” الذي ستنعقد أعماله في الرياض خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر المقبل، كما ستُقيّم الأفكار المقبولة حينها وتمنح الجوائز لأفضل ثلاثة أوراق منها.

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Source almnatiq

