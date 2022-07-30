شكرا لقرائتكم خبر عن الباطن يعلن تجديد عقد لاعبه وإغلاق الباب أمام رحيله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أغلق نادي الباطن السعودي باب الرحيل أمام نجم الفريق الأول لكرة القدم، وإعلان استمراره خلال الفترة المقبلة بين صفوف الفريق.

وأعلنت إدارة نادي الباطن صباح اليوم السبت، تجديد عقد يوسف المزيريب الشمري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد حتى عام 2024.



- المزيريب يستمر في الباطن بعقد جديد



وكتب نادي الباطن عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مع صورة للاعب يوسف المزيريب الشمري قائلًا: "المزيريب بطناوي أول وتالي".

ويلعب المزيريب مع الباطن منذ أن انتقل إليه قادمًا من صفوف عرعر في عام 2017، وسط تكهنات كانت تؤكد رحيله عن الفريق قبل بداية الموسم الجديد، إلا أن تجديد عقده أغلق الباب في وجه الأندية الراغبة في خدماته.

- الباطن يعلن التوقيع مع ناطق العراق



وكان نادي الباطن السعودي، أعلن في وقت سابق عن التعاقد مع العراقي سعد ناطق لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي، أن إدارة النادي وقعت مع الدولي العراقي سعد ناطق قادمًا من نادي الشرطة العراقي بعقد لمدة سنة مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

وخاض سعد ناطق تجربة احترافية قصيرة في الملاعب القطرية، كما سبق له أن لعب لأندية المصافي والقوة الجوية والشرطة، قبل أن ينتقل للباطن في دوري المحترفين السعودي.

ويستعد الباطن في الفترة الحالية للموسم الجديد في معسكر خارجي في تركيا، ويخوض خلاله مباراتين وديتين، قبل انطلاق الموسم الجديد.