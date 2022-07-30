شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أهلي جدة يرفض رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رفض مجلس إدارة نادي أهلي جدة برئاسة ماجد النفيعي، رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان عبدالرحمن غريب لاعب الفريق طلب الرحيل عن الراقي بالموسم الجديد، وعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

- إدارة الأهلي تتمسك ببقاء غريب



وأكدت صحيفة "سبورت 24 السعودية"، أن إدارة الأهلي، تمسكت باستمرار اللاعب عبدالرحمن غريب مع الفريق، بعد الاجتماع الذي تم عقده مع جراح الظفيري وكيل أعمال اللاعب.

وأضافت نقلًا عن "الرياضية": "الظفيري يريد أن ينتقل لاعبه إلى أي فريق آخر، حتى لا يفقد مكانه في قائمة منتخب الأخضر السعودي تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، في كأس العالم المقبلة".



- وكيل غريب يفشل في التوصل لاتفاق مع الأهلي



وتابعت: "الإدارة أكدت على وكيل أعمال اللاعب، أنها لا تنوي التفريط في خدمات عبدالرحمن غريب سواء بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي".

واختتمت: "الاجتماع بين الطرفين تم عقده في أزميت التركية، التي تحتضن معسكر الفريق، وانتهى الاجتماع دون اتفاق واضح".

أهلي جدة يعلن تجديد عقد هندي



من ناحية أخرى، أعلن نادي أهلي جدة السعودي، عن تجديد عقد عبدالباسط هندي نجم الفريق الأول لكرة القدم، واستمراره داخل الفريق بالفترة المقبلة.

وأكد الراقي، أنه نجح في تجديد عقد عبد الباسط هندي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، من أجل دعم صفوف الفريق خلال الموسم الرياضي الجديد.

- الأهلي يعلن استمرار هندي بين صفوفه



وكتب النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هندي جدد عقده مع الراقي لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2025".

وتحدث هندي عن التجديد مع الأهلي، حيث أعرب عن سعادته وقال: "الحمد لله، سعيد جدًا بتجديد عقدي مع الأهلي، وإن شاء الله نحقق طموحات الجماهير".



- الأهلي يواصل تجديدات عقود اللاعبين



جاء تجديد عبد الباسط هندي بعد تجديد عقود كل من محمد المجحد 3 سنوات، وهيثم عسيري وزياد الجهني 4 سنوات، بالإضافة إلى تجديد عقد المدير الفني الأوروجوياني روبرت سيبولدي لمدة موسم واحد.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب مع الأهلي في مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخ النادي، بعدما هبط الأهلي إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلال المركز الخامس عشر، وقبل الأخير، في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.