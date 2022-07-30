اخبار الخليج – مملكة البحرين تتعاطف مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء الفيضانات شرق ولاية كنتاكي

محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ولاية كنتاكي، وأسفرت عن العديد من الوفيات والإصابات وتضرر في المباني والبنية التحتية، معبرة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب الأمريكي الصديق وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وسرعة العثور على المفقودين سالمين.

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