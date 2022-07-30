انتشار فيروس جديد يسبب نزيف في العين بهذه الدول

محمد بن مسعود - الدمام - انتشر فيروس قاتل يسبب نزيفًا من العين، ويسمى حمى القرم (الكونغو النزفية)، في عدة دول في قارة أوروبا، وتسبب في قتل 30% ممن أصيبوا بالعدوى، وهو يقترب الآن من المملكة المتحدة.

وذكرت تقارير، أنه تم الإبلاغ عن إصابة رجل في مدينة ليون، شمال غرب إسبانيا، بهذا الفيروس، نقل المريض الذي لم يتم يذكر اسمه إلى المستشفى الأسبوع الماضي في ليون قبل نقله جواً إلى مستشفى آخر، وقبل ذلك كانت هناك حالات نادرة في شمال أوروبا، مع 3 حالات فقط في إسبانيا منذ عام 2011.

وفي مارس، تم تشخيص امرأة بريطانية به لتكون الحالة الرابعة في المملكة المتحدة منذ عام 2012، وتم علاجها وقتها في Royal Free في لندن، ولكن يبدو أن الأمر هذا العام أشد ضراوة، إذ تسبب في إصابة كثيرون وموت عدد ليس بقليل منهم.

وأشارت التقارير، إلى أنه ينتقل هذا الفيروس عن طريق قراد مصاب، قد يستغرق الأمر يومًا إلى ثلاثة أيام قبل ظهور الأعراض، لكن فترة الحضانة من خمسة إلى ستة أيام، ويمكن أن تصل إلى 13، إذا لامست الدم أو أنسجة الجسم المصابة.