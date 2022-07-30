“الصحة” تعلن إصابات ووفيات كورونا في المملكة آخر 24 ساعة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 809449 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 409 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 794844 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل ثلاث حالات وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9250 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 139 حالة. أخبار قد تهمك

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