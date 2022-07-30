استشاري يحذر من بعض الأخطاء عند قياس الضغط

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، من التعجل بقياس ضغط المريض فور وصوله للمستشفى، باستثناء الحالات الطارئة.
وأشار النمر إلى أن القياس الفوري سيعطي قراءات مرتفعة، لذا يجب أن يجلس المريض ويرتاح على الأقل 5 دقائق قبل قياس ضغطه.
كما أوصى بعدم الحديث مع المريض أثناء القياس؛ لأن ذلك يرفع ضغطه نسبياً.
وأضاف أن أول قراءة عند بعض المرضى تكون مرتفعة بسبب الخوف؛ لذا يُترك دقيقتين، ثم يُعاد قياس الضغط مرة ثانية، ثم دقيقتين ويُعاد مرة ثالثة ويُؤخَذ متوسط الثانية والثالثة وتُترَك القراءة الأولى.
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