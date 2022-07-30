شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب مثيرة وراء غياب ايجالو وتاليسكا عن معسكر الهلال والنصر التحضيري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الإعلامي نبيل العبودي خلال الساعات القليلة الماضية التشابه بين موقف فريقي الهلال والنصر فيما يخص غياب النجم النيجيري أودوين إيجالو والبرازيلي تاليسكا عن المعسكر التدريبي الخاص بإنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023.

وسبق وأن أعلن نادي الهلال عن غياب نجم الفريق وهدافه النيجيري إيجالو عن معسكر برمنجهام وأرجعت الإدارة ذلك إلى القضية المرفوعة على اللاعب بواسطة زوجته فيما أكد الجانب النصراوي أن غياب تاليسكا عن معسكر الفريق بإسبانيا بسبب حفلة غنائية راقصة.

العبودي يكشف أسباب غياب إيجالو وتاليسكا

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها العبودي قال أن غياب تاليسكا عن معسكر فريق نادي النصر أثار الكثير من التكهنات قبل أن تستقر الإدارة على توقيع عقوبة مالية كبيرة عليه فيما تحدث البعض عن أن هناك قضية تعيقه عن اللحاق بالمعسكر.

وأضاف:" فيما يخص نادي الهلال الأمر مختلف بعض الشيء خاصةً أن الإدارة أعلنت عن الأسباب الخاصة بغياب إيجالو ولم يترك الزعيم المجال مفتوح أمام وسائل الإعلام من أجل التكهن بالحديث عن موقف اللاعب من التغيب".

وأكمل أن إدارة الهلال لم يكن لها الحرية في إختيار مكان المعسكر وإنما جاء الأمر بسبب طلب نادي الميريا الإسباني الذي سيخوض ضده أبناء رامون دياز مباراة ودية الفترة القادمة".

وأنهى:" لو ثبت أن إدارة الزعيم هي التي قامت بإختيار برمنجهام مدينة لإقامة المعسكر التدريبي هناك فإن ذلك الأمر يبدو خطأ كبير بسبب معرفتهم المسبقة بموقف إيجالو من السفر لإنجلترا".