شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أبها يشعل الدوري السعودي بصفقة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حسم فريق الكرة الأول بنادي أبها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت واحدة من الصفقات النارية من أجل تدعيم الصفوف قبل إنطلاقة الموسم الكروي القادم 2022-2023 فيما يخص بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق وأن تمكن أبها من البقاء في بطولة الدوري السعودي للموسم الرابع تواليًا حيث تفادى الهبوط وأرسل أهلي جدة لدوري الدرجة الأولى “ يلو ” للمرة الأولى في تاريخ رفقاء عمر السومة.

أبها يشعل الميركاتو بصفقة نارية

وعلم موقع “ الخليج 365 ” من مصادره الخاصة أن إدارة نادي أبها نجحت بالفعل في الحصول على توقيع حارس المرمى السويسري نوام باومان والذي يبلغ من العمر ستة وعشرين عامًا.

قبل أن تخرج إدارة النادي في بيان رسمي اليوم لتؤكد خبر الصفقة وأن الحارس قد وقع بالفعل على عقود تربطه بالفريق لمدة موسمين حيث ينتهي تعاقده بنهاية فترة الانتقالات الصيفية للعام بعد القادم 2024.

مسيرة باومان حارس أبها الجديد

يُذكر أن حارس مرمى أبها الجديد السويسري باومان لعب للكثير من الأندية لعل من أبرزها لوزيرن وويل بالإضافة إلى نادي لوغانو في الدوري السويسري قبل أن يستقر به المطاف في نادي أبها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.