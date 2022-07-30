أمطار رعدية .. تنبيه من الأرصاد لسكان جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات جزر فرسان، الحرث، والدائر ، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وأبوعريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال، والدرب وبيش، والأجزاء الساحلية والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
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