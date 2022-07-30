“عناد” ينتزع الأسرع توقيت في ثالث أيام الحقايق بمهرجان ولي العهد للهجن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

انتزع “عناد” لمحمد عبدالله المري، التوقيت الأسرع بواقع 4:38.229 ، في الأشواط الصباحية لفئة الحقايق عند فوزه بالمركز الأول في الشوط الصباحي الثاني ضمن الأشواط التمهيدية بمهرجان ولي العهد 2022.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في الأشواط 15 الأخرى كالتالي: “انجاز” لمفلح حمود البلوي، “مسره” لعامر سعد المري، “الباسل” لعامر سعد المري، “رسميه” لسليمان سلامه الجهني، “سياف” لسليمان سلامه الجهني، “الميهولة” لخليفه عبدالله القعود، “شاهين” لـعبدالله مخيمر العطوي، “لفحه” لمظفر محمد العامري، “الكايد” لناصر محمد المري، “الزعيمه” لـفالح حمود البلوي، “المشاكس” لـحمد نهيان العامري، “رفحاء” لفيصل متعب الشمري، “الذيب” لعلي شافي العجمي، “شواهين” لـماجد محمد المري، وأخيراً فاز “كفو” لعماد معوض العنزي بالمركز الأول في الشوط الصباحي السادس عشر.

وتختتم سباقات الحقايق منافساتها عصر اليوم بواقع 12 شوطاً لمسافة 3 كم، ليكون يوم غدٍ فترة توقف لجميع المشاركين، لتنطلق يوم الاثنين منافسات فئة اللقايا 4 كم، بواقع 10 أشواط في الفترة الصباحية و 10 أشواط في الفترة المسائية، وتستمر لثلاثة أيام هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء.